Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Trio bei versuchtem Fahrraddiebstahl ertappt/In Garagen nach Beute gesucht?

Lampertheim (ots)

Weil ein Unbekannter mit einer Zange versuchte, die Sicherung eines an einem Mehrfamilienhauses im Europaring abgestellten Fahrrads zu durchtrennen, verständigten Anwohner am späten Mittwochabend (24.08.), gegen 23.30 Uhr, die Polizei. Als die Streife am Tatort eintraf, flüchtete der Verdächtige zu Fuß. Die Ordnungshüter nahmen aber in Tatortnähe zwei 45 und 48 Jahre alte Männer vorläufig fest, die bei dem Diebstahlsversuch offenbar "Schmiere" standen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung gelang es der Polizei den 27 Jahre alten Flüchtenden zu ergreifen. Bei ihm fanden die Beamten eine Zange.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen und Zeugenbefragungen stellte sich heraus, dass die Männer offenbar auf der Suche nach Beute versuchten, an einem Keller die Tür zu öffnen und einen Balkon inspizierten. Weiterhin stellten die Ordnungshüter im Europaring zwei Garagen fest, die zuvor offensichtlich unberechtigt geöffnet wurden. Ob hier auch etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die drei Männer mussten aufgrund Alkoholeinflusses Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls.

