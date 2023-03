Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Menschenansammlung in Buer nach Unfall mit Schwerstverletztem

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Ansammlung vieler Personen kam es am Montag, 6. März 2023, vor einem Krankenhaus am Schernerweg in Buer. Hintergrund hierzu war ein Verkehrsunfall vom 3. März 2023 auf der Bundesautobahn 42 in Höhe Herne, bei dem ein 22-jähriger Dortmunder schwerstverletzt wurde. Die Polizei Münster berichtete zuständigkeitshalber dazu in einer offiziellen Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5457931). In der Spitze erschienen etwa 80 bis 100 Personen vor dem Krankenhaus, die um den kritischen Zustand des 22-Jährigen trauern und mit den behandelnden Ärzten reden wollten. Alarmierte Polizeikräfte konnten die emotionale Stimmung kommunikativ beruhigen und die Personen verließen ruhig den Nahbereich des Krankenhauses. Hinweise auf strafbares Handeln konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

