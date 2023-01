Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Berauscht unterwegs

Wegen einer Fahrt unter Drogen am Dienstag in Herbrechtingen muss sich nun ein 30-Jähriger verantworten.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den Mercedes gegen 16.20 Uhr in der Giengener Straße in Richtung Lange Straße fahren. Die Polizei stoppte das Auto. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein freiwilliger Drogenvortest. Auf dem Polizeirevier nahm ihm ein Arzt Blut ab. Sein Auto musste der 30-Jährige stehen lassen. Dem Mann wurde untersagt, in den nächsten 24 Stunden ein Kraftfahrzeug zu führen. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

++++0158371(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell