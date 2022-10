Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Autodiebstahl

Steinfurt (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch (26.10.2022), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (27.10.2022), 08.00 Uhr, wurde ein PKW von dem Außengelände eines Autohauses an der Harkortstraße gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Renault Master. Der Wert liegt im fünfstelligen Eurobereich. Der Transporter stand zur Tatzeit an der Wiemelfeldstraße. In der gleichen Nacht sind beide amtlichen Kennzeichen mit der Nummer ST-GD 9000 eines schwarzen VW Tiguan eines separaten Halters entwendet worden. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 01551/15-4115.

