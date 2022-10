POL-ST: Greven, Verkehrsunfall - Vater befördert Tochter auf Stange seines Herrenrades

Rheine (ots) - An der Emsstraße sind unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (26.10.2022), 22.00 Uhr, bis Donnerstag (27.10.2022), 12.00 Uhr, in den dortigen Kiosk eingebrochen. Sie verschafften sich durch Einschlagen einer Glasscheibe den Zugang zur Zigarettenauslage. Es wurden Zigarettenschachteln im Wert eines vierstelligen Eurobetrags gestohlen. Die Polizei in Rheine bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05971/938-4215. Rückfragen bitte an: Polizei ...

