Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Einbruch in Schule

Ihr Unwesen trieben am Montag oder Dienstag Einbrecher bei Schwendi.

Ulm (ots)

Zwischen 17.45 Uhr und 7 Uhr gelangten Unbekannte auf das Schulgelände im Elisabethenweg. Dort warfen sie mit einem Stein ein Fenster an dem Hauptgebäude ein. Die Täter öffneten das Fenster und stiegen ein. Im Innern suchten die Einbrecher nach Brauchbarem. Dabei stießen die Unbekannten auf eine verschlossene Tür. Die brachen sie auf. Offensichtlich fanden sie dort nichts vor. Deshalb hebelten die Einbrecher ein Fenster zu einem Nebengebäude auf. Auch dort stiegen sie ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Fest steht, dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis:

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl kann die Beratung von Mitarbeitenden einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Haus und Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0155095(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell