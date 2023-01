Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl aus Umkleidekabine

Am Montag entwendete ein Unbekannter in Ulm Bargeld und Bankkarten.

Ulm (ots)

Zwischen 11.20 Uhr und 13.15 Uhr begab sich ein Unbekannter in die Umkleidekabine einer Schule in der Oststadt. Die Schüler hatten gerade Sportunterricht. Aus den Geldbörsen zweier Schüler entwendete der Dieb Bargeld und eine Bankkarte. Weiteren Erkenntnissen der Polizei zufolge, kaufte der Unbekannte im Anschluss drei Schachteln Zigaretten an einem Automaten. Dabei nutzte er die Bankkarte. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät, zu Sport und Spiel möglichst wenig Geld und sonst keine Wertsachen mitzunehmen. Die Wertsachen, die unumgänglich dabei sein müssen, sollten nicht in den Kabinen, die im Übrigen verschlossen sein sollten, zurückgelassen werden. Vielmehr sollten sie unter ständiger Aufsicht sein.

