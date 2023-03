POL-GE: Zeugen nach Raub in Buer gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Horst am Freitag, 3. März 2023, sucht die Polizei nach zwei Beteiligten des Unfalls sowie nach weiteren Zeugen. Ein 65-jähriger Fußgänger lief gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Essener Straße in Richtung Devensstraße. In Höhe der Hausnummer 38 hielt ein bislang unbekannter Lieferwagen neben ...

mehr