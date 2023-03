Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 19-Jährige kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen, 5. März 2023, ist eine 19 Jahre alte Frau in Bulmke-Hüllen mit ihrem Auto auf der Ückendorfer Straße unter einer Brücke in Höhe der Vohwinkelstraße von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verletzte sich die Gelsenkirchenerin schwer. Ein 42 Jahre alter Essener, der als nächstes an der Unfallstelle vorbei fuhr, verständigte gegen 8.40 Uhr die Rettungskräfte und kümmerte sich um die Frau. Die versorgten die Frau und brachten sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein dort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

