POL-GM: Taschendiebe beobachtet

Wiehl (ots) - Im Industriegebiet Wiehl-Bomig haben Unbekannte am Wochenende von fünf Kleintransportern der Marke Renault die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen. Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände von zwei Firmen an der Straße "Am Verkehrskreuz" abgestellt. Zwischen 09.30 Uhr am Sonntag (5. Februar) und 04.30 Uhr am Montagmorgen hatten sich Diebe an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht und jeweils die Katalysatoren ...

mehr