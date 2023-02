Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gewaltsame Auseinandersetzung auf Parkplatz

Gummersbach (ots)

Eine Stichverletzung hat ein 20-jähriger Gummersbacher am Freitagabend (3. Februar) bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Unbekannter auf dem Park and Ride Parkplatz auf der Steinmüllerallee erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 20-Jährige mit drei weiteren Gummersbachern auf dem Parkplatz auf. Gegen 23.30 fuhr ein schwarzer Wagen vor. Vier Männer stiegen aus und es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die vier Unbekannten auf den 20-Jährigen einschlugen und ihm eine Stickverletzung an seinem Oberschenkel zufügten. Anschließend stiegen die vier Unbekannten wieder in ihren Wagen und fuhren davon. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Die vier Männer werden auf etwa 20 Jahre geschätzt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

