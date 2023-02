Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Radevormwald (ots)

Den kurzen Zeitraum von etwa einer Viertelstunde nutzen Kriminelle am Samstagabend (4. Februar), um in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ispingrader Straße einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen 20.55 Uhr und 21.10 Uhr hebelten die Unbekannten das Schlafzimmerfenster auf. Anschließend durchwühlten Sie den Schlafzimmerschrank und entkamen mit mehreren Armbanduhren sowie einem hochwertigen Feuerzeug. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell