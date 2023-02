Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Roter Subaru Forester nach Unfallflucht gesucht

Wipperfürth (ots)

Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht in Wipperfürth-Hämmern machen können. Im Tatzeitraum zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6:45 Uhr am Donnerstag (2. Februar) ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Straße "Kleppersfeld" in Hämmern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach Auswertung der Spurenlage vor Ort fuhr der/die Unbekannte auf der Straße "Kleppersfeld" aus Richtung Jostberg kommend in Fahrtrichtung Grünenbaum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Zaunpfosten sowie zwei Telefonmasten. Anschließend landete er auf einer angrenzenden Weide. Der Fahrer setzte seine Fahrt dann auf der Weide parallel zur Straße fort, fuhr erneut durch einen Zaun und wieder zurück auf die Straße und flüchtete schließlich in Richtung Grünenbaum. Das Fahrzeug des Unfallflüchtigen muss erhebliche Beschädigungen aufweisen. Die Polizei stellte an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile (Stoßstange, Kühlergrillabdeckung, Kennzeichen sowie Scheinwerfer) sicher. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Subaru Forester handeln. Das Verkehrskommissariat Wipperfürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Fahrer bzw. zum Verbleib des Unfallfahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell