Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos beschädigt - Tatverdächtiger ermittelt

Gummersbach (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Kölner Straße in Gummersbach-Rebbelroth sind am Donnerstag (2. Februar) zwischen 18 Uhr und 18:25 Uhr die Scheiben mehrerer Autos beschädigt worden. Zeugen hatten lautes Grölen, das Scheibenklirren und anschließend einen Mann weglaufen sehen. Polizisten trafen kurze Zeit später im Bereich eines Schnellrestaurants in Niederseßmar auf einen 27-jährigen Tatverdächtigen. Er passte auf die Personenbeschreibung der Zeugen. In seiner Tasche hatte er einen Stein dabei. Dabei könnte es sich um Beweismittel im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen handeln. Der 27-Jährige war den Polizisten nicht unbekannt. Kurz vor den Sachbeschädigungen war er in dem Supermarkt wegen Ladendiebstahl aufgefallen. Die Polizei hatte eine Anzeige aufgenommen und ihn aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

