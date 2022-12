Polizei Hagen

POL-HA: Halloweennacht in Hagen - Hagener Kripo ermittelt mehrere Tatverdächtige und spricht Bereichsbetretungsverbote aus

Hagen-Mitte (ots)

Beamten der Hagener Kripo ist es gelungen, mehrere Tatverdächtige nach den Vorkommnissen in der Nacht zu Allerheiligen zu identifizieren. (Pressemeldung vom 02.11.2022 zur Halloweennacht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5359659) Im Rahmen der umfangreichen und intensiven Ermittlungen wegen der Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigungen an Linienbussen sichteten die Kripo-Beamten in der Badstraße aufgezeichnetes Videomaterial von der Halloweennacht. Hierbei handelte es sich um Handyvideos, Aufzeichnungen von Überwachungskameras angrenzender Geschäfte sowie Aufnahmen aus Bodycams der eingesetzten Polizeibeamten. Auf den Aufnahmen einer Bodycam waren unter anderem drei der später identifizierten Tatverdächtigen zu erkennen, die einen Einkaufswagen gegen die Front eines Linienbusses warfen und diesen dabei beschädigten. Gegen die beiden 19- und den 17-jährigen Tatverdächtigen sprachen die Kripo-Beamten mehrmonatige Bereichsbetretungsverbote für den Bereich der Hagener Innenstadt einschließlich der Fußgängerzone aus. Jeder Verstoß gegen diese Betretungsverbote wird mit einem Ordnungsgeld geahndet. Den Ermittlern liegen zudem Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen vor. Die Ermittlungen dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell