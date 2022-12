Polizei Hagen

POL-HA: 20-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Kleinkind auf Rücksitzbank ohne Sicherung befördert

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Donnerstagmittag hielten Polizeibeamte im Hochschulviertel einen 20-jährigen Autofahrer an, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und in seinem Fahrzeug ein Kleinkind ohne jede Sicherung beförderte. Gegen 12.00 Uhr fiel den Polizisten der VW des Mannes in der Fleyer Straße auf, weil die Beifahrerin ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Sie hielten das Auto an und erkannten dabei außerdem, dass auf dem Schoß einer weiteren Mitfahrerin auf der Rücksitzbank ein Kleinkind ohne Sicherung saß. Die Beamten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt. Bei einer Überprüfung der Fahrerlaubnis des Mannes in den polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich heraus, dass diese nicht gültig war. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (sen)

