POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hagen-Mitte (ots) - Am späten Mittwochabend (14.12.2022) fiel ein 21-jähriger Mann in der Innenstadt durch sein aggressives Verhalten auf und wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Passanten war der junge Mann in der Bahnhofstraße aufgrund seiner starken Alkoholisierung aufgefallen. Sie riefen den Rettungsdienst. Als er auf die Helfer jedoch verbal aggressiv reagierte, wurde die Polizei hinzugezogen. Da der ...

mehr