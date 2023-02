POL-GM: Zwei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Engelskirchen (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag (2. Februar) in einen Lebensmittelmarkt auf der Overather Straße in Engelskirchen einzubrechen. Dabei entstand an der Tür ein erheblicher Schaden. Gegen 01.15 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Als er nachschaute, sah er einen Mann vor dem Geschäft. Mit Einkaufwagen beschädigte der Mann die Zugangstür und gelangte so in den Vorraum des Geschäfts. ...

