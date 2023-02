Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Achtung Fakeshops!

Oberbergischer Kreis (ots)

Einkaufen im Internet - nicht immer sind dort gefundene Angebote auch tatsächlich ein Schnäppchen!

Gerade Fakeshops locken mit günstigen Preisen - nur bleibt das erhoffte Paket dann aus. So erging es etwa einem 33-jährigen Engelskirchener, der eine neue Kaffeemaschine erwerben wollte. Auch der Leisehäcksler, den ein 46-Jähriger aus Bergneustadt bestellte, kam nicht wie versprochen an. Das bereits im Vorfeld gezahlte Geld zurückzuerhalten, ist in der Regel aussichtslos.

In beiden Fällen hätte es bereits geholfen, mit dem Firmennamen in sogenannten Fakeshop-Listen zu suchen. Beispielsweise bietet die Verbraucherzentrale unter der Internetadresse https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560 einen derartigen Service an. Dort tauchen diese Shops meist recht schnell auf.

Ansonsten sind Fakeshops inzwischen überwiegend so professionell gestaltet, dass es auf den ersten Blick oft sehr schwerfällt, sie zu enttarnen. Ein fehlendes Impressum, welches früher oft schon ein sicherer Indikator war, ist heute kaum noch zu finden. Die dort enthaltenen Daten sind dagegen meist von existierenden Firmen gestohlen, um mögliche Käufer zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Im Zweifel ist es daher besser, etwas mehr zu bezahlen und bei einem bekanntermaßen seriösen Händler oder im Einzelhandel einzukaufen.

Weitere Tipps zum Nachlesen finden Sie auf unserer Internetseite: https://polizei.nrw/artikel/vorsicht-fake-shops

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell