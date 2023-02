Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trickdiebin erbeutet Bargeld

Waldbröl (ots)

Kurz nachdem er an einem Geldautomaten Geld abgehoben hatte, wurde ein Mann aus Waldbröl am Dienstagvormittag (31. Januar) Opfer einer Trickdiebin.

Gegen 11.15 Uhr hatte der 70-Jährige an einem Geldautomaten der Kreissparkasse in der Kaiserstraße Bargeld abgehoben. Als er sich wenig später wieder in sein Auto gesetzt hatte, öffnete eine etwa 30-jährige Frau die Beifahrertür und bat in gebrochenem Deutsch um eine Spende. Nachdem der Mann ihr fünf Euro gegeben hatte, zog die Frau einen DIN-A4-Zettel hervor und bat um eine Unterschrift. Den Zettel platzierte sie dabei so geschickt, dass sie unbemerkt in das auf dem Schoß des Mannes liegende Portemonnaie griff und das frisch abgehobene Geld entnahm.

Die Frau war etwa Mitte dreißig, ca. 165 cm groß, sprach mit vermutlich polnischem Akzent und hatte neben schulterlangen, dunklen Haar auffällig knallrot geschminkte Lippen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell