Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach versuchtem Einbruch: Tatverdächtiger ermittelt

Engelskirchen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag (2. Februar) in einen Lebensmittelmarkt auf der Overather Straße in Engelskirchen einzubrechen. Dabei entstand an der Tür ein erheblicher Schaden. Gegen 01.15 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Als er nachschaute, sah er einen Mann vor dem Geschäft. Mit Einkaufwagen beschädigte der Mann die Zugangstür und gelangte so in den Vorraum des Geschäfts. Anschließend versuchte er die Zwischentür zum Verkaufsraum zu öffnen, indem er Mülleimer gegen die Tür warf. Als sein Vorhaben scheiterte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen ermittelte die Polizei einen tatverdächtigen jungen Mann aus Engelskirchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell