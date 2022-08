Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brand in Dachgeschosswohnung

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am heutigen Donnerstag (25.08.2022) um 13:49 Uhr in die Hauptstraße alarmiert. Hier wurde ein Brand in einer Dachgeschosswohnung gemeldet.

Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von einem Angehörigen der Feuerwehr Schwelm eingewiesen. Dieser hatte bereits eine Person, die sich noch in der verqualmten Wohnung befand, nach draußen begleitet und erste Lüftungsmaßnahmen eingeleitet und berichtete, dass es in der Küche zu einer Fettexplosion gekommen ist und dass das Feuer bereits gelöscht wurde.

Durch die Feuerwehr Schwelm wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Dachgeschosswohnung geschickt, dieser Kontrollierte die Küche auf noch vorhandene Glutnester mit einer Wärmebildkamera. Weiterhin wurde ein Hochleistungslüfter vor dem Gebäude vorgenommen.

Das Feuer war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Bewohner gelöscht worden. Dieser wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst untersucht, lehnte aber ein Transport in ein Krankenhaus ab.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 15 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Alarmiert waren der Einsatzführungsdienst, die hauptamtliche Wachbesatzung, der Löschzug Stadt und der Löschzug Winterberg. Neben den Einsatzkräften vor Ort besetzten weitere Kräfte die Wachen. Der Einsatz konnte gegen 14:45 Uhr beendet werden.

Wir als Feuerwehr Schwelm möchten hier noch einmal auf die Gefahr hinweisen, brennendes Fett oder Öle nicht mit Wasser zu löschen! Hier kann es schlagartig zu einer sogenannten "Fettexplosion" kommen. Sollten Fette oder Öle bei Ihnen auf dem Herd oder Fritteuse brennen, legen Sie einen Deckel auf dem Topf und Schalten Sie den Herd/Gerät ab! Sollte dies nicht möglich sein, ohne sich in Gefahr zu bringen, verlassen Sie dem Raum und schließen Sie die Tür, Alarmieren Sie die Feuerwehr über den Notruf 112 und Informieren Sie weitere Bewohner und verlassen Sie das Haus/Wohnung ins Freie und warten Sie das Eintreffen der Feuerwehr ab.

