Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

56593 Obersteinebach (ots)

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer fuhr am frühen Morgen des 22.05.2022 mit seinem PKW von Niedersteinebach in Richtung Obersteinebach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,71 Promille. Dem jungen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am PKW entstand ein Totalschaden.

