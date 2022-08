FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage und Tragehilfe

Schwelm (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (02.08.2022) um 01:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Industriebetrieb in die Prinzenstr. alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Vor Ort konnte schnell die Ursache gefunden werden. In einem Technikraum war es in Folge des Defektes eines elektrischen Gerätes zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Bereich wurde von der Feuerwehr ...

