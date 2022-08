Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Drei Einsätze am Dienstagabend

Schwelm (ots)

Am Dienstagabend (02.08.2022) wurde die Feuerwehr zu drei Einsätzen alarmiert. Zuerst rückte die hauptamtliche Wachbesatzung um 19:14 Uhr mit der Drehleiter zur Friedrich-Ebert-Str. aus. Dort musste der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten unterstützt werden. Um den Patienten schonend und nicht über den engen Treppenraum transportieren zu müssen, kam die Drehleiter mit einer Krankentragehalterung am Rettungskorb zum Einsatz. Im Anschluss konnte der Patient an den bereitstehenden Rettungswagen übergeben werden. Einsatzende war gegen 20:05 Uhr.

Noch während die Drehleiter im Einsatz war, erfolgte um 19:41 Uhr die nächste Alarmierung. Gemeldet war ein LKW-Brand auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf, kurz hinter der Zufahrt vom Autobahnkreuz Wuppertal Nord. Die Kräfte konnten aber in dem gemeldeten Autobahnabschnitt weder einen brennenden LKW noch andere Quellen für Feuer und Rauch ausmachen. Nachdem der Bereich bis zur Anschlussstelle Wuppertal Oberbarmen kontrolliert war, wurde der Einsatz abgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften zur Kontrolle des Autobahnabschnittes im Einsatz. Eingesetzt waren hier ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 20:10.

Um 21:56 Uhr wurde die Feuerwehr dann zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die John-F.-Kennedy-Str. alarmiert. Dort war es beim Grillen zu einer Rauchentwicklung gekommen, in deren Folge eine Wohnung leicht verrauchte und die Rauchmelder auslösten. Eine Wohnung im 1. OG wurde mittels der Drehleiter kontrolliert. Weitere Tätigkeiten waren nicht erforderlich und die Einsatzstelle konnte an die Hausbewohner übergeben werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 22:50 Uhr.

