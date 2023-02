POL-GM: Einbruch in Vereinsheim

Gummersbach (ots) - Aus einer Kirche in Dieringhausen haben Diebe in den vergangenen Tagen ein Keyboard gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag vergangener Woche und Donnerstag (2. Februar), 11:30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang in die evangelische Kirche in der Dieringhauser Straße. Dort entwendeten sie ein Keyboard. Hinweise an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

