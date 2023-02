Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Personen bei Unfall auf der B 229 schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Auf der Brücke oberhalb der Wuppertalsperre ist am Freitagmittag (3. Februar) ein BMW verunfallt; die beiden Insassen erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen.

Gegen 13.05 Uhr war der BMW auf der Bundesstraße 229 von Remscheid kommend in Richtung Radevormwald gefahren. Aus noch unbekannter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen. Der BMW krachte so großer Wucht in die Leitplanke, dass das rechte Vorderrad abriss. Die Fahrerin und ihr Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen; sie kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Das Alter und der Wohnort der Beteiligten sind im Moment noch nicht endgültig geklärt.

Die Sperrung der Unfallstelle wird voraussichtlich noch bis 15.15 Uhr andauern.

