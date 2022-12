LPI-J: Aufgeflogen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - An der Ampelkreuzung Geraer Straße und Alte Regensburger Straße ereignete sich am Dienstag in Hermsdorf ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Kia und ein Pkw VW standen in dieser Reihenfolge an der Ampelanlage, bei leicht abschüssiger Straße. Der Fahrer des Kia rutschte hier plötzlich von der Bremse, sodass der Pkw zurückrollte und gegen den VW stieß. Es entstand Sachschaden beiden Fahrzeugen. ...

