LPI-J: Katalysatoren entwendet

Jena (ots) - Dienstagabend konnte sich ein Fahrgast in der Straßenbahn nicht benehmen, woraufhin in die Fahrerin aus der Bahn verwies. Der Grund hierfür war, dass der Unbekannte in der Bahn rauchte. Jedoch zeigte der Mann kein Verständnis für die Maßnahme der Fahrerin, was er mit Beleidigungen ihr gegenüber und mit der Beschädigung eines Scheibenwischers an der Bahn untermauerte. Die entsprechenden Anzeigen wurden ...

