POL-ME: Vorsätzliche Brandlegung an geparktem Kleintransporter - Heiligenhaus - 2208001

Mettmann (ots)

Am noch nächtlichen Sonntagmorgen des 31.07.2022, gegen 02.20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus zu einem Brand an der Grubenstraße in Heiligenhaus gerufen. Zeugen hatten Feuer an einem geparkten Kleintransporter mit Duisburger Kennzeichen eines Paketzustellers bemerkt, der im Sackgassenbereich in Höhe der Hausnummer 33 am rechten Fahrbahnrand parkte.

Schnell am Einsatzort eintreffende Einsatzkräfte der Polizei konnten ein Feuer im rechten Radkasten des weißen Fiat Ducato mit einem Feuerlöscher bekämpfen und eindämmen, bevor die Heiligenhauser Feuerwehr den Brand danach zeitnah komplett ablöschen und ersticken konnte. Hierdurch wurde eine Ausdehnung des Brandes auf das gesamte Fahrzeug gerade noch rechtzeitig verhindert. Dennoch entstand am Ducato Kastenwagen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000,- Euro.

Nach dem Stand vorgefundener Spuren und ersten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache, geht die Heiligenhauser Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Entsprechende weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Bisher liegen der Heiligenhauser Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Dabei hoffen die Ermittler auf sachdienliche Hinweise bisher noch unbekannter Zeugen, zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zu diesem Fahrzeugbrand stehen könnten. Solche nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

