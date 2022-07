Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter beleidigt und schlägt Frauen

Gelsenkirchen (ots)

Drei Frauen sind am vergangenen Samstagmorgen, 16. Juli 2022, Opfer eines bislang unbekannten Mannes geworden. Der Tatverdächtige beleidigte die Frauen gegen 1.10 Uhr auf der Hagenstraße in Buer zunächst grundlos. Als die 23- und 25-Jährigen ihn daraufhin zur Rede stellten, schlug er auf sie ein und sprühte mit Reizgas in ihre Richtung. Anschließend flüchtet der Mann in unbekannte Richtung. Die Frauen verletzten sich leicht und gaben an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Der Tatverdächtige ist 25 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen grauen Jogginganzug. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

