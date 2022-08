POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Sachbeschädigung

Wesel (ots) - Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 39-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem Pkw von einem Firmengelände auf die Straße Am Schürmannshütt in Richtung Bullermannshof auf. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Moers, der die Straße Am Schürmannshütt in Richtung Am Jostenhof befuhr. Durch den Unfall wurden die beiden Pkw-Fahrer /-in, sowie ein 48-jähriger ...

mehr