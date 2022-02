PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort +++ Diebstahl von Fahrrädern aus Gartenhütte +++ Unfall mit verletzten Personen +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr

Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Rodheimer Straße Unfallzeit: Samstag, 05.02.2022; 00:43 Uhr Unfallhergang: Eine 43-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw, Hersteller Ford, befuhr die Rodheimer Straße in Friedrichsdorf. Vor ihr fuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Volkswagen. Der Fahrzeugführer musste sodann verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende Frau bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später verursachte die Fahrzeugführerin einen weiteren Verkehrsunfall in Rosbach v. d. H., blieb jedoch dort am Unfallort zurück. Im Rahmen der dortigen Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt. Eine Blutuntersuchung wurde angeordnet. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird in Friedrichsdorf auf ca. 600EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Kaiser- Friedrich-Promenade, 61348 Bad Homburg v.d.H. Unfallzeit: Samstag, 05.02.2022, 12.00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 16:15 Uhr Unfallhergang: Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem unbekannten Kfz die Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg, aus Richtung Schwedenpfad kommend, in Fahrtrichtung Seedammweg entlang. Dabei touchierte dieser einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, Hersteller Audi und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1500EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad Tatort: Churer Weg, 61352 Bad Homburg Tatzeit: 03.02.2022 bis 04.02.2022, 07:25 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter betraten ein Grundstück im Churer Weg und hebelten mit einem unbekannten Werkzeug ein im Vorgarten aufgestelltes Gartenhaus auf. Aus diesem entwendeten der oder die Täter ein Herrenfahrrad und ein Kinderfahrrad. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Stehlschaden beläuft sich auf 2350EUR. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Personen B275 Gemarkung 61250 Usingen, kurz nach der Abfahrt Pfaffenwiesbach Samstag, 05.02.2022, 16:10 Uhr

Der unfallverursachende 17-jährige fuhr mit seinem Kraftrad die B275 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Langenhain-Ziegenberg. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit. Die B275 war im Bereich der Unfallstelle für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600,- Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

61476 Kronberg im Taunus, Feldbergstraße Samstag, 05.02.2022, 12:30 Uhr Die 84-jährige Fahrzeugführerin eines PKWs, Hersteller Volkswagen hielt ihr Fahrzeug in der Feldbergstraße um eine weitere Person einsteigen zu lassen. Beim Verladen eines Rollators rollte der PKW aufgrund nicht angezogener Handbremse zurück und touchierte zwei am Fahrbahnrand geparkte PKW, ein Mercedes und ein weiterer Volkswagen. Hierdurch wurde die Fahrzeugführerin und ihre 81-jährige Mitfahrerin, welche dabei war das Fahrzeug zu besetzen, teils schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden i.H.v. 2500,00 EUR.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln 61476 Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße Sonntag, 06.02.2022, 01:55 Uhr Durch eine aufmerksame Streifenbesatzung der Polizeistation Königstein wurde der 30-jährige Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Vor Ort durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht, weshalb der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterzogen wurde. Da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, verständigte dieser einen Bekannten um ihn abzuholen. Als der 31-jährige Bekannte mittels Fahrzeug auf der Polizeistation erschien, zeigten sich auch bei ihm Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Sodann durchgeführte Tests bestätigten auch hier den Verdacht der Beamten und es erfolgte eine weitere Blutentnahme. Beide Personen müssen sich nun aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten und traten ihren Heimweg fußläufig an.

Sonstiges / Hinweise - Sturmböen im Bereich des Feldberges Aufgrund der Sturmwarnungen für Sonntag, den 06.02.2022, warnt die Polizeistation Königstein die Besucher der Feldbergregion hinsichtlich möglicher herabstürzender Äste. Am heutigen Tag werden Sturmböen bis zu 85 km/h im Bereich rundum den Feldberg erwartet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell