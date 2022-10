Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Entwendung von diversem Werkszeug und Gegenständen des Heimwerkerbedarfs in mehreren Fällen

Heidenburg (ots)

Bereits im Februar, sowie in den Monaten August, September und Oktober des Jahres 2022 kam es zu mehreren Eigentumsdelikten auf dem Grundstück eines derzeit unbewohnten Anwesens im Molterpfad. Hierzu wurde das Gelände betreten und sowohl aus dem Innenhof, als auch aus einem nicht verschlossenen Schuppen/Stall wurden verschiedene Gegenstände, wie Werkzeuge und Artikel des Heimwerkerbedarfs entwendet. Durch die Diebstähle entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Mitteilungen zu verdächtigen Beobachtungen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten erbittet die Polizei in Morbach telefonisch (06533/93740) oder per Mail (pimorbach@polizei.rlp.de).

