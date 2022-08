POL-PPWP: Diebe stehlen Katalysatoren

Kaiserslautern (ots) - Ein junger Autofahrer aus Kaiserslautern muss vermutlich in nächster Zeit ohne seinen Führerschein zurechtkommen. Der 20-Jährige fuhr am frühen Samstagmorgen in der Kaiserslauterer Innenstadt mit dem PKW eines Bekannten und stieß in Nähe der Pfalzgalerie gegen einen Verkehrspoller. Der Aufprall war so heftig, dass beide Airbags auslösten und der 17-jähriger Beifahrer leichte Kopfverletzungen ...

