POL-UL: (BC) Roller prallt gegen Randstein - Bad Schussenried

Schwere Verletzungen hat sich ein 57-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Bad Schussenried zugezogen. Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagvormittag. Der Mann war mit seinem Motorroller auf der Zeppelinstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs gewesen, als er zu weit nach rechts geriet und mit seinem Zweirad gegen den Randstein prallte. Trotz getragenem Schutzhelm zog sich der 57-jährige schwere Verletzungen zu, welche in einer nahegelegenen Klinik behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamte schnell fest, was die Ursache für den Unfall gewesen ist. Der Mann stand unter massivem Alkoholeinfluss und war nicht mehr fahrtauglich. Der Motorrollerfahrer musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und sieht einem Strafverfahren entgegen. Der Schaden am Zweirad beläuft sich auf ca. 200 Euro.

