Ulm (ots) - Am Freitagabend hatte sich ein 18-jähriger Fahranfänger wohl kräftig verschätzt. Er befuhr gegen 17.45 Uhr die Bushaltestelle an der Schule in der Stadionstraße. In Richtung Talstraße kam er ins Schleudern und verlor die Kontrolle über seinen BMW. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe ...

mehr