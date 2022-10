Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Trier

Trier (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es vom 28.10.2022 - 31.10.2022 zu insgesamt 136 polizeilichen Einsätzen im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Trier. Neben zahlreichen Einsätzen ohne strafrechtliche Relevanz wurden durch die Beamten 46 Strafanzeigen und 32 Verkehrsunfälle aufgenommen.

So ereignete sich am Freitagnachmittag im Kreuzungsbereich Pellinger Straße / Moselufer ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer mit einem Pkw kollidierte. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in einem Trierer Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Samstagabend im Stadtteil Weismark-Feyen flüchtete der Unfallverursacher zunächst, konnte jedoch kurz darauf ermittelt und gestellt werden. Aufgrund einer Alkoholisierung von mehr als drei Promille, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Weitere vier Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund von Alkoholisierung oder Beeinflussung anderer berauschender Mittel im Rahmen von Kontrollmaßnahmen aus dem Verkehr gezogen werden.

Zudem konnte ein gewerbsmäßiger Ladendieb in einem Drogeriemarkt vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte hatte der Täter den Rucksack so präpariert, dass er die Diebstahlssicherung umging.

Ähnlich wie an den vergangenen Wochenenden musste die Polizei erneut zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten in Gaststätten und Diskotheken ausrücken. Dabei wurden diverse Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Gartencenter im Bereich der Luxemburger Straße einzubrechen. Man verschaffte sich Zutritt zum Gebäude, verließ dieses jedoch anschließend fluchtartig ohne Beute. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich bei der Polizeiinspektion Trier (Tel. 0651-9779 5210) zu melden.

