Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer fährt auf Zivilwagen der Polizei auf und flüchtet

Gummersbach (ots)

Nach einem Auffahrunfall an der Kreuzung Kölner Straße / Klosterstraße ist ein 39-jähriger Autofahrer am Freitagabend (3. Februar) von der Unfallstelle geflüchtet. Was er zunächst nicht wusste: Das Auto, auf das er aufgefahren war, war ein Zivilwagen der Polizei. Die Zivilpolizisten nahmen die Verfolgung des Flüchtenden auf und stellten ihn. Die Polizisten standen um 20:50 Uhr auf der Kölner Straße und warteten bei Rotlicht. Plötzlich fuhr von hinten ein Fahrzeug auf ihren Wagen leicht auf. Im Rückspiegel sahen die Polizisten einen blauen Wagen, der sogleich zurücksetzte, wendete und hinter eine nahegelegene Gaststätte flüchtete. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Fahrer auf dem Hinterhof. Es handelte sich um einen 39-jährigen Mann aus Polen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Zudem konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Uniformierte Polizisten nahmen den Unfall auf und den 39-Jährigen zwecks Blutprobe mit zur Wache. An dem Zivilwagen der Polizei entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden.

