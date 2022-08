POL-GT: Dank Zeugin - Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Eine sehr geringe Menge Bargeld war die Beute von bislang unbekannten Tätern bei einem Einbruch in ein Reisebüro an der Berliner Straße am vergangenen Wochenende (05.08. - 08.08.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher vom Innenhof aus gewaltsam Zutritt in das Gebäude nahe der Friedrich-Ebert-Straße und in der Folge in die Räumlichkeiten des Reisebüros. ...

