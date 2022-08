Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher im Reisebüro - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Eine sehr geringe Menge Bargeld war die Beute von bislang unbekannten Tätern bei einem Einbruch in ein Reisebüro an der Berliner Straße am vergangenen Wochenende (05.08. - 08.08.).

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher vom Innenhof aus gewaltsam Zutritt in das Gebäude nahe der Friedrich-Ebert-Straße und in der Folge in die Räumlichkeiten des Reisebüros. Dort durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Gefunden hatten sie etwas Münzgeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell