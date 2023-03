Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand gegen Polizeikräfte in Gelsenkirchener Krankenhäusern

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 03.03.2023 kam es in zwei Gelsenkirchener Krankenhäusern zu Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Polizeikräfte.

Gegen 20:30 Uhr wurden Polizeibeamte in das Elisabeth-Krankenhaus in Gelsenkirchen-Erle gerufen, wo sich ein 29jähriger Mann aus Bottrop trotz ärztlich festgestellter Notwendigkeit einer psychiatrischen Behandlung nicht stationär aufnehmen lassen wollte. Nach mehrfacher polizeilicher Aufforderung wieder in das Krankenhaus, das er zuvor gegen ausdrückliche ärztliche Weisung verlassen hatte, zurückzukehren, musste der Mann schließlich mit unmittelbarem Zwang zurückgeführt werden. Hierbei leistete der Bottroper so erheblichen Widerstand, dass drei Beamte leicht verletzt wurden, aber dienstfähig blieben.

Gegen 20:55 Uhr wurden dann außerdem Kräfte der Polizei Gelsenkirchen zum Bergmannsheil Krankenhaus in Gelsenkirchen-Buer gerufen. Hier randalierte in der Notaufnahme der Kinder- und Jugendklinik ein 16jähriger Gelsenkirchener, der mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und Pflegekräfte des Krankenhauses körperlich angriff. Auch hier konnte die aus ärztlicher Sicht notwendige Einweisung in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden. Im Rahmen dieses Einsatzes wurde ein Polizeibeamter verletzt, aber auch er verblieb im Dienst.

Die Aggressoren beider Sachverhalte blieben unverletzt. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt.

