POL-H: Zeugenaufruf: Schwere räuberische Erpressung auf Supermarkt in Lehrte-Hämelerwald

Hannover (ots) - Am Freitagmorgen, 27.01.2023, hat ein Lkw beim Abbiegen in der Nähe vom Bahnhof in Neustadt einen Radfahrer angefahren. Der 61-Jährige wurde zunächst lebensgefährlich verletzt und erlag anschließend im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen des ...

