Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen in Hannover-Mühlenberg

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 28.01.2023, sind zwei Pkw im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg zusammengestoßen. Durch die Kollision überschlug sich eines der Fahrzeuge und prallte gegen einen Ampelmast. Durch den Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 22:00 Uhr. Ein 27-jähriger Mann aus Seelze befuhr mit seinem VW Golf die Bornumer Straße in Richtung der Hamelner Chaussee. Hierbei überquert er den Kreuzungsbereich zur Beckstraße, um in Richtung der Bundesstraße 217 weiterzufahren. Zeitgleich fuhr ein 57-jähriger Hannoveraner mit seinem Jeep Cherokee aus Richtung der Bundesstraße 65 kommend ebenfalls in die Kreuzung ein, um in Richtung der Beckstraße geradeaus weiterzufahren. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Geländewagen prallte infolge der Kollision gegen ein Verkehrsschild und eine Bordsteinkante. Der VW Golf überschlug sich durch die Wucht des Zusammenpralls und wurde gegen eine Fußgängerampel geschleudert. Der 57-jährige Jeep-Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW Golf war mit drei weiteren Personen besetzt. Der 27-jährige Fahrer, ein 57-Jähriger und ein 62-Jähriger wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 59-jährige Frau, welche ebenfalls im Golf mitfuhr, blieb unverletzt. Insgesamt vier der Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird mit circa 20.000 Euro beziffert.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles gegen beide Fahrer eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /aw, nash

