Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bult: Radfahrerin (59) verstirbt nach Unfall mit einem Lkw

Hannover (ots)

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag, 26.01.2023, beim Abbiegen an der Kreuzung Hans-Böckler-Allee/ Ecke Seligmannallee eine Radfahrerin angefahren und mehrere hundert Meter mitgeschleift. Die Frau verstarb am Anhalteort vom Lkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 54-Jahre alte Lkw-Fahrer gegen 08:10 Uhr die Hans-Böckler-Allee vom Braunschweiger Platz aus kommend. Zeitgleich befuhr die 59-Jahre alte Radfahrerin den Radweg in die gleiche Richtung. An der Kreuzung Hans-Böckler-Alle/ Ecke Seligmannallee bog der Lkw-Fahrer nach rechts ab und fuhr die 59-Jährige an. In der Folge wurde die Radfahrerin vom Lkw bis zu einem Betriebsgelände an der Seligmannallee etwa 700 Meter mitgeschleift. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen auf dem Gelände. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Seligmannallee für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalles eingeleitet. /bo, nasch

