Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß bei Abbiegevorgang

Brakel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 48-jähriger Insasse eines verunfallten Mercedes mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 13.12.2022, gegen 07:30 Uhr auf der B 64 zwischen den Brakeler Ortschaften Riesel und Istrup, in Höhe der Einmündung zur K 50. Eine 50-jährige Brakelerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem grauen Ford von Brakel Richtung Bad Driburg. Ihr entgegen kam ein schwarzer Mercedes, welcher mit vier Personen aus dem Kreis Soest besetzt war. Als die Brakelerin mit ihrem Pkw Richtung Istrup abbog, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dieser Kollision verletzten sich zwei Insassen des Mercedes. Neben dem schwer verletzten 48-jährigen, wurde zudem ein 45-jähriger Mitfahrer mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Alle anderen Personen blieben unverletzt.

Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, musste diese mit örtlichen Abschleppunternehmern abtransportiert werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr Richtung Bad Driburg an der Unfallstelle vorbeigeleitet und in die entgegengesetzte Richtung über die K 50 abgeleitet. /buc

