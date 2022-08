Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Betrunkene Radfahrer stoßen zusammen

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache streifte am Samstagabend gegen 23.40 Uhr ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer, der von Tunau in Richtung Kressbronn fuhr, eine entgegenkommende 53-jährige Radfahrerin. Während der Pedelec-Fahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog, wurde die Radfahrerin in eine angrenzende Wiese abgewiesen und stürzte gegen einen stromführenden Weidezaun. Sie zog sich Hämatome und Prellungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholisierung bei beiden Unfallbeteiligten fest und veranlassten die Entnahmen von Blutproben. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden.

