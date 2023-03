Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Erle - beteiligtes Kind gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Erle am Dienstag, 28. Februar 2023, sucht die Polizei nach einem beteiligten Jungen. Gegen 12.45 Uhr war eine 70-jährige Autofahrerin mit ihrem blaufarbenen Fahrzeug der Marke VW Polo unterwegs auf der Cranger Straße in Richtung Buer. In Höhe der Wodanstraße lief unvermittelt ein Junge auf die Straße, woraufhin die Frau ihren Wagen stark abbremste musste. Der Junge stürzte, rappelte sich aber sofort wieder auf. Die 70-Jährige aus Gelsenkirchen hielt an und erkundigte sich nach dem Wohl des Jungen. Der etwa Siebenjährige, der kein Deutsch sprach, gab an, unverletzt zu sein und entfernte sich vom Unfallort. Die Gelsenkirchenerin informierte im Anschluss die Polizei über den Vorfall.

Die Polizei bittet die Eltern des beteiligten Jungen, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden, und sucht außerdem Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell