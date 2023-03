POL-GE: Polizei sucht jugendliche Räuber und Zeugen

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem schweren Raub in einem Supermarkt am Mittwochabend, 1. März 2023, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls in Horst. Gegen 20.55 Uhr betrat ein maskierter Täter das Geschäft an der Fischerstraße und forderte eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Mitsamt der Beute flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist etwa 35 Jahre alt, ...

mehr