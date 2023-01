POL-OS: Osnabrück: E-Scooter auf Fahrbahn geworfen - Polizei sucht unbekannten Cappieträger

Osnabrück (ots) - Zwischen Mittwochabend (18.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (7.45 Uhr) kam es im "Katharinenviertel" und im Stadtteil "Widukindland" zu zwei Einbrüchen. In der "Katharinenstraße" hatten es Unbekannte auf einen Frisörsalon nahe der "Auguststraße" abgesehen. Mit Gewalt drangen die Einbrecher in das Wohn- und Geschäftshaus ein und nahmen Bargeld an ...

